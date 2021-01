La Chanson Secrète - Pierre Perret surpris par Alessandra Sublet, Tryo et Patrick Bruel avec «Mon p’tit loup»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Alessandra Sublet, Tryo et Patrick Bruel montent sur la scène de la chanson secrète pour faire une surprise à Pierre Perret. L’une est partie avec lui en voyage en Irlande et les autres sont amis depuis des années. Ils vont interpréter «Mon p’tit loup». Pour son tableau, plusieurs clins d'œil seront mis en place : la place du village de son enfance sera reproduite avec le CAFÉ DU PONT» où l’on dansera une danse irlandaise en hommage à son pays de cœur. Comment réagira Pierre Perret en découvrant ses amis et ses proches devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.