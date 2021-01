La Chanson Secrète - Rayane Bensetti surpris par Vitaa et Kendji Girac avec «L’histoire de la vie»

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour la chanson secrète de Rayane Bensetti, Vitaa et Kendji Girac ont décidé de chanter «L’histoire de la vie». Cette chanson touche particulièrement Rayane Bensetti car il a récemment fait la voix de Simba dans l’adaptation du Roi Lion. Sa famille et son chien rejoindront également le tableau. Pendant son tableau, il découvrira des photos de son enfance très chères à ses yeux. Comment réagira Rayane Bensetti en découvrant, sa famille, ses proches et ses amis devant lui sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 15 janvier 2021.