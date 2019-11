La Chanson Secrète - Slimane surpris par Amel Bent et Vitaa avec « Viens on s’aime »

La prochaine chanson secrète est destinée à Slimane, qui a été parolier pour Amel Bent et Vitaa. Ce soir, les deux chanteuses ont voulu le remercier en interprétant sa chanson « Viens on s’aime », un de ses plus grands succès. Amel Bent et Vitaa ont tissé des liens forts avec le jeune chanteur : « C’est un ami avant tout, c’est un peu comme un grand frère. On travaille beaucoup ensemble, on compose, on écrit… ». En plus leur belle surprise, des amis de Slimane vont faire leur apparition sur la scène, Annabelle, Vanina, Mickaël Miro… Comment va-t-il réagir ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 1er novembre 2019.