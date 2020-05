La Chanson Secrète - Vitaa surprise par Amel Bent et Gims avec « Game Over » !

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Très proches de Vitaa, Amel Bent et Gims se prettent au jeu de La Chanson Secrète. Les deux chanteurs ont décidé de reprendre à leur manière « Game Over », l’un des plus grands tubes de Vitaa mais celle-ci n’a aucune idée de la surprise qui l’attend. Gims pense que la chanteuse va pleurer en découvrant la supercherie alors qu’Amel Bent l’imagine plutôt en train de danser… Comment réagira Vitaa en découvrant ses deux amis devant elle sur scène ? Extrait de l’émission La Chanson Secrète du samedi 09 mai 2020.