M. Pokora, Slimane, Ingrid Chauvin : Quelles surprises attendent les invités ?

Suite aux succès des précédentes éditions, La Secrète revient sur TF1. Neuf artistes, qui ne savent rien de ce qu’il va se passer pour eux. Neuf artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux. Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir et parfois même déstabiliser. En effet, ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est cher revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion… Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Parmi les artistes présents : M. Pokora, Ingrid Chauvin, Serge Lama, Slimane, Alessandra Sublet, Ahmed Sylla, Zazie, Claudia Tagbo, Clara Luciani… Extrait de l’émission La Chanson Secrète du vendredi 1er septembre 2019.