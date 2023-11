Comédie dramatique • Drame | 2003

La vie n’ayant rien prévu pour eux, ils ne lui demandent rien. C’est pourquoi Chrystèle Burrel et Christophe Gérard, malgré leur éducation inexistante et leur absence de valeurs morales, passent de place en place où ils sont employés comme domestiques avec une insouciance et une joie de vivre qui laissent rêveur. Pour eux, la vie est douce. D’autant plus douce qu’avant de se rencontrer, eux qui ne faisaient confiance à personne et ignoraient même qu’on puisse tenir à quelqu’un, se sont trouvés et n’ont pas envie de se perdre. Pourtant, il n’est pas bien malin et pas toujours fiable, son Totophe. Et lui, faut-il qu’il l’aime sa Chrystèle pour accepter qu’elle le trompe. Oui. Même chez les bêtes de cet acabit, l’amour existe. Et quand l’amour est là, la confiance règne.