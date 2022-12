La Dérape

Séries & Fictions

Après avoir passé 10 ans aux Etats-Unis à la suite d'un événement tragique, Julia est de retour au Québec. Afin de retrouver l'équilibre, l'adolescente misera sur sa passion pour le karting, mais devra faire preuve de courage et de détermination pour faire sa place. Ayant obtenu sa licence de pilote professionnelle, Julia vise les circuits majeurs. Entre sa relation fragile avec Alex, les amitiés difficiles et le divorce de ses parents, Julia doit garder le cap. Rivalités, trahisons et coups de foudre, la vie de Julia se déroule toujours à 100 à l’heure ! Son rêve