La Dream Company : double mission glamour pour Chris Marques

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Quelle incroyable mission pour Chris Marques : complexe, exigeante et un peu folle sur les bords. Bref, une mission à son image ! Mandaté par Arthur, il avait à répondre à deux rêves en un seul. Permettre à Delphine de danser avec l’un des membres du jury de Danse Avec les Stars, et aider son compagnon Thomas à organiser une sublime demande en mariage. Car il se trouve que la jeune femme lui a toujours dit que si son rêve se réalisait, elle accepterait de l’épouser.

En tant que champion de danse et coach, Chris Marques n’est pas du genre à se décourager à la moindre difficulté. Aussi, c’est sans hésiter qu’il s’est rendu dans le salon de coiffure où elle travaille pour surprendre Delphine et lui proposer d’entamer une salsa dans la rue. Plus tard dans la journée, alors qu’elle a encore des images plein la tête, Delphine, en compagnie de sa mère, a été surprise par Sandrine Quétier venue lui offrir des places pour la prochaine saison de Danse Avec Les Stars. Puis c’est au tour de Jean-Marc Généreux déguisé en roi de la chipolata de danser un jive avec elle dans le rayon boucherie d’un supermarché.

Le reste de la journée a tourné en apothéose pour Delphine. Guidée par Chris Marques, elle a été transformée en danseuse de salon par le styliste et les maquilleuses de l’émission, avant de danser une valse avec Thomas, depuis devenu son fiancé. Mission amplement réussie pour Chris Marques, si l’on en croit le sourire des fiancés.