La Dream Company : l’incroyable rencontre de Matt Pokora avec une de ses fans, grâce à Issa Doumbia

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de son adolescence - en fan absolue -, Chloé, 17 ans, ne rêvait que d’une seule chose : rencontrer Matt Pokora en chair et en os une fois de sa vie. Et pour cela, elle n’a pas tari d’efforts en tentant de l’intercepter avant et après chaque concert où elle est allée. Mais toujours en vain… C’était sans compter sur la Dream Company et leurs pouvoirs presque magiques. Sur demande de la tante de Chloé, Arthur a envoyé Issa Doumbia réaliser ce rêve. Ravi de cette mission, il se met en route sans tarder dans le but de la surprendre alors qu’elle donne un cours de danse à des enfants, une discipline dont elle est fan. D’ailleurs, c’est souvent sur les chansons de Matt Pokora que la jeune femme imagine ses chorégraphies.

Interloquée par l’apparition de l’acteur de Nos Chers Voisins, Chloé ne réalise pas ce qui lui arrive, et encore moins quand ce dernier lui demande de l’emmener chez elle. Il prétexte une visite de la maison pour amener la jeune femme a lui parler de passion pour Matt Pokora. Il n’en faut pas plus à Issa Doumbia pour téléphoner au chanteur qui après une rapide discussion avec Chloé, les invite le soir même à un concert. Mais cela n’était qu’une petite partie de la surprise. Car au beau milieu de la soirée, c’est sur scène que Matt Pokora a fait monter Chloé. A la demande de son chanteur, elle a reçu une ovation de la part du public et s’est même essayée à la danse aux côtés des MP’s, les danseuses de celui qui a repris le tube Cette année-là dernièrement. Ravie de son expérience, Chloé est repartie chez elle avec des souvenirs intenses plein la tête.