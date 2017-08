Choc ! Jean-Marc Généreux transformé en roi de la chipolata !.... Vendredi dès 21h  

Chris Marquès a fait aussi appel à son acolyte, le grand Jean-Marc Généreux pour surprendre Delphine. Et oui, Delphine a toujours rêvé de danser avec les membres de l’émission de Danse Avec les Stars. Ils sont tous les deux dans un hypermarché, là où Delphine et sa mère viennent faire leur course. Jean-Marc Généreux s’est mis dans la peau du boucher pour attirer l’attention de Delphine. Et l’on découvre un membre de Danse avec les Stars bien transformé ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017