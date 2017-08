Défi pour Chris Marquès : une demande en mariage et une rencontre avec un danseur de Danse avec les Stars  

Chris Marquès, jury de Danse avec les Stars, fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France pour faire preuve d’imagination afin de surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission « La Dream Company ». Chris Marques a une mission double : réaliser le rêve de Delphine de danser avec l’un des membres de l’émission de Danse avec les Stars, et aider son compagnon Thomas à organiser sa demande en mariage. En fait, Delphine a toujours dit à son compagnon Thomas que si elle danse un jour avec un des danseurs de danse avec Les Stars, elle accepterait la demande en mariage de Thomas. Alors Chris Marquès, acceptez-vous cette mission ? Aussitôt dit, aussitôt fait, Chris Marquès fait chauffer le téléphone en appelant toute l’équipe de Danse avec les Stars et devinez qui sera le coach de Thomas ? Lancez la vidéo vous aurez la réponse ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017