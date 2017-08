Direction La Guadeloupe pour un anniversaire de rêve !  

C’est grâce à leur fils Valentin, 17 ans, que ses parents, Hélène et Fabrice, avec la complicité de Bruno Guillon et La Dream Compagny, peuvent partir célébrer un bel anniversaire de mariage. Hélène et Fabrice, artisans, ont toujours travaillé dur et n’ont jamais eu l’occasion de se retrouver pour fêter leur union. Et bien c’est chose faite ! Hélène et Fabrice s’envolent vers la destination d’une île paradisiaque, la Guadeloupe… Mission de Bruno Guillon, accomplie ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017