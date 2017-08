Direction L’île Maurice pour Nelly et Jean-Marc avec leurs petites filles !  

Mélanie et Emilie veulent remercier leurs grands-parents pour tous les sacrifices qu’ils ont consentis en les prenant en charge après le décès de leur maman. Ces deux jeunes filles ont demandé à l’équipe de La Dream Company avec la participation de Claudia Tagbo, de leur offrir leur voyage de rêve, sous le soleil tropical et les plages bordées de cocotiers : destination l’Ile Maurice dans 48 heures ! Claudia Tagbo et les grands parents sont à l’aéroport, prêts à partir. Nelly, 72 ans, n’a jamais pris l’avion de sa vie et angoisse un peu. Mais quand les grands parents voient arriver leurs petites filles avec les valises, la tension se dissipe et laisse place à l’émotion. Un grand et beau voyage s’annonce exceptionnel… Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017