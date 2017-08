La dream company - La suite du 25 août 2017  

La DREAM COMPANY est la nouvelle émission d’Arthur. L’animateur a donné rendez-vous à sept personnalités et leur a confié une mission de taille : devenir les agents de la DREAM COMPANY pour réaliser les rêves des téléspectateurs. Claudia TAGBO - JARRY - Chris MARQUES - Issa DOUMBIA - Valérie DAMIDOT - Bruno GUILLON - Marc-Emmanuel ont tous accepté leur mission, sans connaître la nature du rêve à réaliser et les difficultés de la mission confiée par Arthur. Les 7 agents de la DREAM COMPANY vont partir aux 4 coins de la France et devront faire preuve d’imagination pour surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission par leurs proches.Ils ne savent pas où ils vont, ni qui ils vont rencontrer mais ils relèveront le défi quel qu’il soit : une demande en mariage féérique, un voyage de rêve pour des grands-parents qui ne sont jamais partis en vacances, une mère prête à tout pour se faire pardonner auprès de sa fille, un anniversaire de mariage inoubliable, une rencontre magique avec sa star préférée …Avec la DREAM COMPANY rien n’est impossible. De grands moments de joie et d’émotion en perspective !Avec la participation de M Pokora, Kev Adams, Zazie, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Sandrine Quétier, Les Arcadians, Christophe Beaugrand, Anaïs Delva, Gus, Keen’V, Laetitia Milot, et Willy Rovelli.Les Agents de la Dream company n’ont pas fini de vous faire rêver ! Et si les prochains, c’était vous ?