EXCLU - La Dream Company vous donne rendez-vous vendredi 25 août à 21h sur TF1 !  

EXCLU MYTF1 - Arthur a donné rendez-vous à 7 célébrités venues de tous les horizons : Claudia TAGBO, JARRY, Chris MARQUES, Issa DOUMBIA, Marc-Emmanuel, Bruno GUILLON et Valérie DAMIDOT. Chacune d’elle a accepté de devenir agent de la Dream Company. Ces célébrités ont toutes un point commun, aucune d’elle ne connaît la nature de la mission qu’Arthur va lui confier. Aux 4 coins de la France, ces agents vont devoir réaliser les rêves les plus fous, les plus émouvants, les plus spectaculaires des téléspectateurs inscrits secrètement par leurs proches. Quel que soit le défi, les agents de La Dream Company devront le réaliser ! Mais quels seront leur défis ? Pour le savoir rendez-vous vendredi 25 août à 21h sur TF1 !