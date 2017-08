Gros stress ! Delphine, va-t-elle dire OUI à Thomas ?  

Thomas est fou amoureux de Delphine et a fait appel à l’équipe de l’émission de La Dream Company pour l’aider à concrétiser son rêve : de faire une demande en mariage féérique. Delphine a toujours rêvé de danser avec un des membres de Danse avec les Stars. La Dream Company l’a exhaussé en faisant appel à Chris Marquès, Sandrine Quétier, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux. Delphine et Thomas ne sont pas au bout de leur surprise, puisque le trio « Les Arcadians » sera aussi présent pour interpréter le slow de la demande en mariage…. L’émotion est à son comble ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017