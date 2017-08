Inédit : un jive avec Jean-Marc Généreux au rayon boucherie !  

Un jive au rayon boucherie le temps d'un jive ! Chris Marquès a fait aussi appel à son acolyte, le grand Jean-Marc Généreux pour surprendre Delphine. Et oui, Delphine a toujours rêvé de danser avec les membres de l’émission de Danse Avec les Stars. Son rêve est exhaussé, après quelques pas foulés en compagnie de Chris Marquès sur la place du village où travaille Delphine, voici cette dernière au bras du célèbre juge de Dance avec les Stars « J’achèèèèète », Jean Marc Généreux, transformé en boucher de supermarché pour la circonstance. Ce dernier fait une irruption soudaine dans le rayon à la rencontre de Delphine et pour l’inviter à danser un jive en plein supermarché ! Et, Cà, j’achèèèète !!!! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017