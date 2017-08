Merci Edwige ! Valérie Damidot rend hommage à une aide-soignante exceptionnelle  

Valérie Damidot fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France : son but est d’être à la hauteur des rêves à exhausser. Pour cette mission, Valérie Damidot a pour mission de rendre hommage à une aide-soignante au service d’enfants atteints d’une malformation cardiaque. Une femme dévouée et discrète que des mamans souhaitent remercier. L’animatrice télé monte tout un dispositif pour cet hommage avec la complicité des proches d’Edwige, aide-soignante et de La Dream Compagny. Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017