Mission émotion pour Claudia Tagbo : un voyage de rêve pour des grands-parents exceptionnels  

Claudia Tagbo fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France pour faire preuve d’imagination afin de surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission « La Dream Company ». Claudia Tagbo a une mission : surprendre un couple de retraités, Nelly 72 ans et Jean-Marc, 73 ans, à qui leurs petites-filles vouent un amour inconditionnel. Suite au drame qu’elles ont vécu, ces deux jeunes filles, Mélanie et Emilie, veulent les remercier de tous les sacrifices qu’ils ont consentis en les élevant. Les deux sœurs ont demandé à la Dream Company d’offrir un voyage de rêve à leurs grands-parents. A l’âge de 11 et 7 ans, les deux sœurs perdent brutalement leur maman Patricia dans un accident de la route. Leur père ne pouvant plus assumer son rôle, ce sont les grands-parents paternels, Nelly et Jean-Marc, qui décident de les prendre entièrement en charge. Ces jeunes filles ont fait une demande auprès de la Dream Company : réaliser un grand voyage au soleil pour leurs grands-parents. Claudia Tagbo va rencontrer Nelly et Jean-Marc qui n’ont jamais voyagé… Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017