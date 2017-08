Mission pour Jarry : aider une mère prête à tout pour sa fille  

Jarry, humoriste, fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France pour faire preuve d’imagination afin de surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission « La Dream Company ». Jarry a une mission : exhausser le rêve d’une mère prête à tout pour se faire pardonner auprès de sa fille. Avec l’aide de Jarry, cette mère de famille, Laurence, va relever le défi le plus incroyable de sa vie. Laurence n’a pas accepté que sa fille Louise fasse le métier du cirque en tant que trapéziste. Beaucoup de larmes ont coulé sur ce sujet entre la mère et la fille. Aujourd’hui, Laurence aimerait se faire pardonner auprès de sa fille, mais ne sait pas comment faire. Le fils de Laurence fait alors appel à la Dream Company pour exhauser ce vœu le plus cher d’une mère : se faire pardonner. C’est Jarry qui a cette mission fort délicate et va à la rencontre de Laurence sur son lieu de travail, puis l’emmène aux répétitions d’un numéro très dangereux d’éléphants au sein du cirque de Bouglione. Le soir de la représentation, Louise et son frère complice avec La Dream Company, sont présents. Louise ne se doute de rien… Surprise, sa mère fait une représentation exceptionnelle pour tenter d’obtenir le pardon de sa fille Louise et lui déclarer tout son amour. Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017