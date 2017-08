Au nom de l’amour d’un fils qui rêve un anniversaire de mariage inoubliable pour ses parents  

Bruno Guillon, animateur radio et télévision, fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France : son but est d’être à la hauteur des rêves à exhausser. Pour cette mission, Bruno Guillon doit réaliser le rêve d’un couple très amoureux, ensemble depuis plus de 20 ans et mariés depuis plus de 10 ans. Malgré leur amour, ils n’ont pas pu célébrer leur anniversaire de mariage. Leur fils a fait appel à la Dream Company pour leur organiser une belle surprise à un couple qui n’avait jusqu’à présent jamais fêté leur anniversaire de mariage. Pour réaliser ce rêve, Bruno Guillon réunit toute la famille…. Séquence à fortes émotions ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017