Rencontre magique entre Matt Pokora et une jeune fan !  

Issa Doumbia, humoriste, fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France pour faire preuve d’imagination afin de surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission « La Dream Company ». Issa Doumbia se voit confier la tâche d’organiser une rencontre entre une jeune fan et l’un des artistes préférés des français, Matt Pokora. Chloé vient d’avoir 17 ans et est fan de M Pokora depuis toujours. Chloé n’a jamais pu approcher la star malgré ses attentes après concerts. Mais issa Doumbia a plus d’un tour dans sa poche et appelle devant Chloé Matt Pokora qui les invite le soir même à son spectacle. Consécration absolue pour Chloé qui rencontre sur scène son idole ! Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017