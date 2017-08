Un jardin pour ma famille : Marc-Emmanuel met tout en œuvre  

Marc-Emmanuel, animateur télé, fait partie des sept agents de la Dream Company envoyés aux 4 coins de la France pour faire preuve d’imagination afin de surprendre et réaliser le rêve de téléspectateurs inscrits secrètement à l’émission « La Dream Company ». Marc-Emmanuel doit réaliser le rêve de toute une famille : avoir un beau jardin. Mais l’animateur n’a que 3 jours pour transformer un terrain nu en un jardin de rêve ! Flora et Geoffrey vont fêter leur 10è année de mariage et Flora souhaiterait offrir un joli jardin à sa famille. Cette jeune femme a fait appel à La Dream Company. C’est la mission de Marc-Emmanuel. Extrait du Replay de La Dream Company du 25 août 2017