La fable magique de Noël

Talia et son meilleur ami d'enfance, Anderson, se croisent par hasard quelques jours avant Noël. Le destin les réunit ensuite dans la même maison d'hôtes, dans un petit village perdu qui semble tout droit sorti d'un conte de Noël. Et pour cause, il est en tout point similaire au village enchanté du livre préféré de Talia quand elle était petite. Les deux amis sont perdus dans leurs vies et cette escapade magique semble leur faire le plus grand bien.