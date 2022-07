La famille Katz - S01 E04 - Tout sur la mère

Tout sur la mère - Théa garde le bébé mais découvre qu’Alex n’en veut pas. Osie est de plus en plus incontrôlable, et Lenny doit trouver un moyen de le garder à l'oeil. Lisette de son côté se sent menacée par le retour de Lenny chez Protectil et essaie d’embobiner Bruno.