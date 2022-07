La famille Katz - S01 E05 - Pièces rapportées

Pièces rapportées - Ce sont les soixante ans de mariage d’Osie et Milly et le vieux patriarche voit les choses en grand. Lisette prête à tout pour vendre Protectil menace Lenny de saboter le mariage de ses grand-parents s’il ne se plie pas à sa volonté. Théa, maintenant très enceinte, apprend des choses terribles sur sa mère… et se dit qu’elle aurait mieux fait de ne pas se reproduire !