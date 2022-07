La famille Katz - S01 E06 - Un aller simple

Un aller simple - Yuki est menacée d’être expulsée vers le Japon. Théa va tout faire pour la garder avec elle. Milly est en prison et étonnamment, c’est Lisette qui trouve le moyen de la faire innocenter. Et comme chez les Katz, tout peut arriver, Lenny se sent soudain attiré par sa belle-mère...