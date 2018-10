La fée clochette et la créature légendaire (bande annonce)

On raconte que les rugissements lointains qu’on entend parfois le soir seraient ceux d’une créature mystérieuse, vivant tapie dans un endroit reculé. Quand Noa rencontre une créature qu’elle ne connaît pas, en bonne fée des animaux, elle décide de mener l’enquête et de l’étudier pour mieux percer son secret. Se pourrait-il que ce soit la bête de la légende ? En effet, l’étrange créature ne ressemble à personne : énorme avec des yeux verts brillants, elle s’avère des plus impressionnantes. Mais Noa sent que derrière l’effrayante apparence de la bête se cache un coeur d’or. Elle va devoir convaincre Clochette et ses amies, avant qu’il ne soit trop tard, de prendre tous les risques pour la sauver…