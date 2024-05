Thriller • Suspense

Greg, Katie et leurs deux enfants, Lauren et Tommy, forment une famille heureuse et soudée. Jusqu’au jour où Samantha, la fille de Greg née d’une première union, vient s’installer chez eux après la mort de sa mère dans l’incendie de sa maison. Greg, qui n'a pas vu sa fille depuis longtemps, la connaît très peu. Jour après jour, tout le monde fait en sorte qu'elle s’intègre le mieux possible. Mais la jeune fille semble monter insidieusement les membres de la famille les uns contre les autres. Seule Katie, qui est psychologue, remarque qu’il y a un problème.