La Grande Incruste

Qui n’a jamais rêvé d’être le héros d’une série télé ? De devenir un aventurier de Koh Lanta ? De se retrouver aux côtés du présentateur du Journal Télévisé ou encore de donner la réplique à Tom Cruise ? Et tout ça le même soir ?! Le Samedi 26 Décembre prochain, Camille Combal va relever le défi de s’incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision. Il vous embarque avec lui pour une soirée hors du commun. Louane, Nikos Aliagas, Hélène de Fougerolles, Tomer Sisley, Mike Horn, Vianney, Kev Adams, Denis Brogniart, Karine Ferri, Monsieur Poulpe, Clémence Botino Miss France 2020, Sylvie Tellier, Pascal Légitimus, Gilles Bouleau, Max Boublil, Jean-Luc Lemoine, Grégoire Margotton, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, Tom Villa, Fred Musa, Hélène Rollès, Jeff Panacloc, Wejdene, Estelle Denis et beaucoup d’autres parmi vos animateurs, comédiens, chanteurs et artistes préférés, ont ouvert les portes de leurs plateaux à Camille Combal.