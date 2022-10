Camille Combal s’incruste dans « HPI » avec Audrey Fleurot et Medhi Nebbou

Camille Combal alias Hervé est arrêté par les équipes d'Audrey Fleurot et Medhi Nebbou. Ils sont connu sous le nom de Morgane Alvaro et Adam Karadec dans la série française "HPI". Mais comment Camille s'est retrouvé dans cette série policière et pourquoi s'est-il fait arrêter ? Pour le découvrir rendez-vous Mardi 18 octobre sur TF1 pour La Grande Incruste 2 ! Extrait de La Grande Incruste 2