Camille Combal s’incruste dans « Planète Rap » avec Fred Musa

Camille Combal alias Lionel est venu lâcher un freestyle dans “Planète Rap” avec Fred Musa toujours aux commandes. Après ce freestyle inédit, place à la “Planète des choristes”, “Planète Jazz”, “Planète Hardos”, “Planète Sardou”, “Planète Yodel”, “Planète Flûte à bec” ou encore “Planète Techno” et “Planète Musette”... Il y en a pour tous les goûts et les styles musicaux ! Et vous, quelle est votre radio préférée ? Camille Combal dans « Planète Rap », c’est dans « La Grande Incruste », le samedi 26 décembre sur TF1.