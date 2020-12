La Grande Incruste

Camille Combal relève le défi de s'incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision et vous emmène avec lui pour une soirée hors du commun.Au-delà d'une simple parodie, Camille Combal incarne des personnages dans les vrais décors avec les vrais stars de ces shows qui, avec humour et autodérision se sont prêtées au jeu de détourner leurs propres émissions, séries ou clips ! Préparez-vous à vivre un prime original, surprenant et surtout drôle ! Sketchs, incrustes, détournements, tous les moyens seront bons pour "visiter" la télé à sa manière mais également pour découvrir les coulisses de la vie quotidienne de certains animateurs de TF1... et vous risquez d'être très surpris ! Replay de l'émission du 26 décembre sur TF1.