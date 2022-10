La Grande Incruste 2 - Camille Combal s'incruste dans les Marseillais, Fort Boyard, Les 12 Coups de midi...

Dans le premier Le Zap’incruste de ce soir, Camille s'incruste dans : la Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil, Fort boyard avec Olivier Minne, Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann et Léo, Les Marseillais à Dubaï et une conférence de presse de Didier Deschamps. Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 1