La Grande Incruste 2 - Camille Combal s’incruste à l'«Eurovision» et sur le JT du 20h de France 2

Thomas Pesquet et ses équipiers , 3 astronautes de la NASA sont en route pour décoller vers une nouvelles mission. Et qui est aussi de la partie ? Camille Combal évidemment ! Dans ce Zap'incruste il pren place dans une scène culte des «Tontons flingueurs » , en parodie de l'Eurovision. Se retrouver au musée assis à côté de James Bond... Un rêve ? Une réalité pour Camille Combal qui s'incruste dans film de 007 « Skyfall ». Tout comme dans les mythiques clips des années 80. En commençant par le clip «Wake Me Up Before You Go-Go» de Wham! où il y fait un parfaite imitation d'Andrew Ridgeley. Les Bee Gees prennent le relai avec « Stayin' Alive » pour enfin finir avec la transformation de Camille en bassiste de Jean-Jacques Goldman sur son clip « Je te donne ». Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 2