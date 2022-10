La Grande Incruste 2 - Camille Combal s’incruste dans « HPI »

Hervé Bonar est accusé de meurtre sur Mme Grobec. En effet, Hervé était présent sur les lieux le soir du meurtre. Bien qu'il nie les faits, Morgane Alvaro et Adam Karadec ont enquêté sur lui et ils ont un dossier bien rempli qui l'inculpe. Hervé a bien assassiné Mme Grobec pour pouvoir toucher son héritage. Encore une enquête résolue par Morgane Alvaro et Adam Karadec. Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 1