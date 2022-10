La Grande Incruste 2 - Camille Combal s’incruste dans le « LOTO »

Ce soir le tirage du LOTO est de 50 Millions d'euros avec Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand, Ines Vandamme, Anaïs Grangerac et Camille Combal. Il y a visiblement un problème de planning et tous sont censés présenter... Après « Danse avec les stars » , « Mask singer » , « Une famille en or » et « Qui veut gagner des millions » Camille n'en a visiblement pas assez. Quoi de mieux qu'un pierre-feuille-ciseau départager ! Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 2