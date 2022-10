La Grande Incruste 2 - Camille Combal s’incruste dans les clips de Queen, « Baby Shark » et le Super Bowl

Pour ce dernier Zap'incruste, Camille Combal fait son apparition dans les clips de « Baby Shark », déguisé en maman requin dans sa bouée, pour le plus grand bonheur des plus petits. Tout autre ambiance avec Snoop Dog , Dr Dre, Kendrick Lamar, 50 Cent et Eminem pour la finale du Super Bowl 2022 où Camille fait le show ! Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 2