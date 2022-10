La Grande Incruste 2 - Camille Combal s’incruste sur BFM TV avec Will Smith et Emmanuel Macron

Le bon le Brute et le truand avec Clint Eastwood et Rada Rassimov, sur le balcon de la reine d'Angleterre, Will Smith : une gifle aux oscars ! Quelle séquence marquante sur la remarque sous forme de blague concernant la coupe de cheveux de sa femme qui n'est autre que... Camille Combal. Emmanuel Macron : l'heure de son investiture a sonné. Et c'est sa femme Brigitte qui est incarnée par Camille, l'avez-vous reconnu ? Extrait de La Grande Incruste 2 – Partie 2