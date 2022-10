La Grande Incruste 2 - Le bêtisier : Camille Combal s’incruste dans vos programmes préférés et c'est dur de rester sérieux...

Camille Combal vous rendez-vous ce soir mardi 18 octobre sur TF1 pour La Grande Incruste 2 ! Il s'est incrusté dans tous vos programmes préférés, et même dans clips cultes de Queen à Wejdene. Difficile de garder son sérieux et ne pas partir en fou rire... En tant que Jean-Jacques Ichan sur Ninja Warrior, père de « Familles Nombreuses : la vie en XXL » ou Léo candidat de télé-réalité de l'emission « Les Marseillais à Duba ï» , Camille ne va cesser de vous surprendre et de vous faire hurler de rire. Découvrez le bêtisier de ce qui promet être hilarant ! Extrait de La Grande Incruste 2