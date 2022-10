La Grande Incruste 2 - Partie 1

Évènement ce soir, Camille Combal est de retour pour s'incruster partout ! Au programme : Acteurs, stars internationales, programmes cultes. Vous allez suivre Camille dans tous vos programmes préférés : HPI, Familles Nombreuses, Fort Boyard, Les 12 coups de midi et bien d'autres ! Entre sketchs et incrustations dans des scènes cultes, vous aller voir Camille Combal partout ! Et qui sait, il s'est peut-être même incrusté chez vous ? La Grande Incruste 2 – Partie 1