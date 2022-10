La Grande Incruste 2 - Partie 2

Après le succès de la 1ère édition, Camille Combal est de retour pour un 2ème numéro de La Grande Incruste… et il va encore plus loin ! Retrouvez-le dans des clipes myhtiques des années 80 : des Beales aux Bee Gees en passant par Wham! et Jean-Jacques Goldman. Le concept reste le même, Camille Combal incarnera des personnages dans les vrais décors avec les vraies stars des shows qui se sont prêtées au jeu de détourner leurs propres émissions, séries. Déguisé en candidat de Nija Warrior, présentateur de Téléshopping ou candidat de télé-réalité, saurez-vous le reconnaître ? La Grande Incruste 2 - Partie 2