La Grande Incruste est de retour sur TF1 !

Candidat aux Présidentielles, accusé de meurtre dans HPI, membre des Beatles, héros de Ninja Warrior, cœur à prendre dans Mariés au Premier Regard, ange-gardien aux côtés de Joséphine, cuisinier hors pair dans Ici Tout Commence, téléopératrice pour Bruce Willis ou encore vendeur d’aspirateur dans le Téléshopping, père de famille dépassé dans Familles Nombreuses XXL… il est de nouveau partout ! Pour ce nouveau numéro, Camille Combal a poussé le curseur encore plus loin à tous les niveaux des sketchs et détournements afin de réaliser les séquences les plus réalistes possibles.