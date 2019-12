La guerre des mondes - Episode 1

George Thing, journaliste de métier et sa compagne Amy voient s'écraser tout près de leur village ce qu'ils croient d'abord être une étoile filante. Accompagné d'Ogilvy, l'un de leur voisin expert en astronomie, ils se rendent sur les lieux pour y découvrir une sphère à l'apparence étrange. Alors qu'ils l'examinent ils sont tous les trois témoins de phénomènes mystérieux. Les villageois et les forces de l'ordre arrivent en grand nombre sur le site et la sphère en question se révèle être une machine extraterrestre venue sur Terre dans l'intention d'y semer la mort et le chaos...