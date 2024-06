La maison du mal

Mariela, une jeune Vénézuelienne, réalise son rêve en partant aux Etats-Unis comme jeune fille au pair chez une famille, au demeurant parfaite. Elle est accueillie chaleureusement par Chase, Lori et la petite Abbey et fait la connaissance de Sarah, une jeune nounou qui devient vite son amie. Mais au cours d'un jogging, Mariela est abordée par un inconnu qui dit vouloir lui parler et essaie de l'entraîner. Elle le frappe et réussit à s'enfuir. Peu de temps après, l'homme profite de l'absence des parents pour pénétrer par effraction dans la maison et avertit Mariela qu'elle est en danger, mais celle-ci parvient à se défendre. De son côté, Sarah ne tarde pas à faire de curieuses découvertes sur l'inconnu qui semble avoir eu maille à partir avec la famille.