La maison sur la plage

Cara, jeune et brillante publiciste vient de perdre son emploi à Chicago. Elle décide de rentrer passer quelques jours auprès de sa mère Lovie dans sa maison située sur une île de la Caroline du Sud. Cette dernière est ravie de la voir puisque ses visites sont très rares. Cara qui, il y a des années, a fui le sud et les tensions familiales, notamment liées à son père, décédé depuis, se sent vite oppressée et songe à raccourcir son séjour. Mais elle va apprendre que sa mère souffre d’un cancer en phase terminale et décide de passer tout l’été à ses côtés. Elle va ainsi apprendre à comprendre la passion cette dernière pour les tortues qu’elle avait toujours rejetée jusque là et revoir avec plaisir son amour de jeunesse.