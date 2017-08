3 bonnes raisons de regarder la série

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Pour mettre fin à la morosité ambiante de la rentrée, MYTF1 vous propose de vous plonger dans la nouvelle fiction événement de la chaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous n’êtes prêt à découvrir ce qui vous attend. TF1 vous donne rendez-vous le 4 septembre dès 21h pour les deux premiers épisodes de La Mante d’ores et déjà disponible en replay sur MYTF1. Pour les plus curieux, voici un résumé de l’intrigue. La Mante raconte l’histoire de Jeanne Deber (Carole Bouquet) une tueuse en série dont les meurtres faisaient la Une des médias il y a 25 ans. Aujourd’hui enfermée et placée en isolement en prison, elle purge sa peine loin de tout. Mais les choses vont se gâter lorsqu’un copycat va reproduire ses meurtres à l’identique. Devant le désarroi et l’absence de piste des enquêteurs, Jeanne va proposer son aide à la police, mais à la seule condition de pouvoir travailler avec son fils policier: Damien Carrot (Fred Testot). Voici 3 bonnes raisons de regarder cette nouvelle fiction.



L’interprétation exceptionnelle de Carole Bouquet et de Fred Testot

Les deux acteurs incarnent deux personnages fascinants. La justesse de leur interprétation et la force du lien mère/fils à reconstruire est particulièrement prenant. Carole Bouquet et Fred Testot montrent dans La Mante, leur grande qualité de comédien dans le registre noir et tragique.

Rien n’est caché

Dans La Mante, le téléspectateur n’est pas ménagé. Tout est montré, rien ne lui est caché si bien que nous avons l’impression d’être inclus dans l’intrigue de la série comme un personnage à part entière. L’enquête appartient au téléspectateur. Trouverez-vous l’identité du copycat ?

Une série crédible

Tout est montré dans La Mante, mais d’une manière bien particulière. Chaque scène est filmée d’une manière à rendre chaque plan crédible et parfaitement réelle. Une mise en scène audacieuse, mais qui s’avère payante. Le téléspectateur en veut encore et en redemande.

