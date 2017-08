Carole Bouquet et Fred Testot débarquent dans la Mante sur TF1 le…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La rentrée approche à grands pas et TF1 est dans les starting-blocks. Et pour démarrer le mois de septembre sur les chapeaux de roues, la chaîne vous prépare un petit événement exceptionnel pour cette rentrée : un nouveau thriller au suspense haletant découpé en six épisodes. La Mante est, en effet, sans doute l’une des séries les plus attendues pour cette fin d’année 2017. Et si pour le moment, on ignorait encore la date de diffusion, c’est désormais chose faite. La série événement arrivera le lundi 4 septembre prochain à partir de 21h.

Ne ratez surtout pas cette fiction au casting cinq étoiles. Dans les rôles principaux, vous pourrez, en effet, retrouver Carole Bouquet, Fred Testot, Jacques Weber mais également Pascal Demolon (vu dans les films Radiostars, Discount ou encore Elle l’adore), Manon Azem (Gansterdam), Robinson Stévenin ou encore Frédérique Bel.

Et comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce ci-dessus, cette nouvelle série raconte l’histoire de Jeanne Deber alias « La Mante » (incarnée par Carole Bouquet), une tueuse en série qui a terrorisé la France il y a plus de 20 ans. Mais alors qu’un copycat commence à sévir, elle est contrainte d’aider la police à arrêter ce dernier. Celle-ci n’accepte qu’à une seule condition : n’avoir pour seul interlocuteur que Damien Carrot (Fred Testot). Devenu policier pour racheter les fautes de sa mère, ce dernier refuse tout contact avec elle depuis qu’elle a été arrêtée.

Rendez-vous donc le lundi 4 septembre à partir de 21H pour découvrir cette nouvelle série événement !