Carole Bouquet, tout ce qu’il faut savoir sur son personnage

Le compte à rebours a sonné. Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir le premier épisode de La Mante le 4 septembre dès 21h sur TF1. Focus sur le personnage de Jeanne incarné par Carole Bouquet.

Oeil pour oeil, dent pour dent. Il y a 25 ans, Jeanne Deber faisait la Une des journaux. Surnommée « La Mante » par les enquêteurs, elle tuait pour rétablir la justice et ne s’attaquait qu’aux hommes qui avaient commis des actes horribles. Après une longue traque, les enquêteurs de l’époque l’avaient mis en prison isolée du reste du monde. Croyant être libéré de sa mère qu’il décrivait comme un monstre, Damien, son fils, a refait sa vie et changé son nom.Tout lui réussit jusqu’au jour où leurs destins respectifs vont être rattrapés par une nouvelle salve de meurtre. Le problème ? L’auteur reproduit à l’identique celui de La Mante. Jeanne va proposer son aide à la police, mais elle veut pouvoir reparler à son fils qui aujourd’hui la considère comme morte.

Un monstre peut-il être mère ? Une mère peut-être un monstre ? Jeanne et son fils Damien vont s’affronter sur ce registre et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs échanges au cours de l’enquête seront particulièrement tendus parfois et souvent très riches en émotions.

L’humanité derrière l’horreur.



"Je ne pense pas qu'elle essaye de sauver d'autres êtres humains, je pense qu'elle essaye de sauver son fils, de faire que son fils comprenne une des raisons pour lesquelles elle a agi comme elle agi" analyse Carole Bouquet. »Pour en savoir plus sur le personnage de Carole Bouquet, rendez-vous le 4 septembre sur TF1.

