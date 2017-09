La Mante : Ce qui vous attend dans les ultimes épisodes

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La suspense a fini de durer. Après quinze jours d’une longue attente, on va enfin connaître l’identité du copycat qui imite les crimes de La Mante (Jeanne Debber). Son fils (Damien) et son équipe tentent, tant bien que mal de le démasquer. Mais ils se font mener par le bout du nez. Damien découvre trop tard que le tueur était là, juste à côté de lui. Le copycat s’est enfui avec Lucie comme otage. Il accepte de libérer son amie si on lui remet la Mante, avec qui il a des comptes à régler. Damien ira-t-il jusqu’à sacrifier sa mère pour sauver sa femme ?

Mais c’était finalement mal connaître la Mante qui a profité de l’échange avec Lucie pour prendre la fuite et retrouver sa liberté. A-t-elle quelque chose derrière la tête ? Dans l’épisode 6, les choses vont se corser pour Damien et ses nerfs seront mis à rude épreuve. Il va finir par apprendre la vérité sur son histoire familiale et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa réaction sera semblable à une pulsion animale. Une seule question nous brûle désormais les lèvres. Damien aura-t-il envie de renouer des liens maternels avec celle qui fut la Mante ? Arrivera-t-il à comprendre ce qui a transformé sa mère en monstre ? Pour le savoir, rendez-vous dès 21h sur TF1 pour découvrir les deux ultimes épisodes de la Mante.

Découvrez ou redécouvrez le replay de l'épisode 4